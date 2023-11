Uma adolescente de 15 anos denunciou o próprio tio, de 67 anos, por importunação sexual em Astolfo Dutra. O caso foi registrado no dia 18, mas foi divulgado pela Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (27).

A menina foi com a mãe à Delegacia e contou que estava colhendo mangas no terreno de casa quando o tio se aproximou por trás, passou as mãos nos seios e na vagina dela. Depois, ele exibiu o próprio pênis enquanto tentava se esfregar na vítima.

Após a importunação, o homem teria oferecido R$ 100 para que ela não contasse o fato para ninguém.

A adolescente foi encaminhada para atendimento no hospital local acompanhada pela mãe. Elas receberam orientações do Conselho Tutelar para os demais trâmites.

A Polícia Militar não encontrou o tio.