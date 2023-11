Um homem de 31 anos foi detido na tarde dessa segunda-feira (27), em São João del Rei, após confessar ter adquirido os materiais roubados de um casal de idosos em Madre de Deus de Minas.

Na ocasião, o idoso mais velho chegou a ser agredido por um dos assaltantes, que levaram R$ 6 mil, um botijão de gás, um micro-ondas, uma máquina de lavar carros de alta pressão, um celular, um cartão de banco e documentos de veículos.

Denúncia

A Polícia Militar (PM) recebeu a denúncia sobre os envolvidos no roubo. As equipes foram até a casa de um deles, no Bairro Águas Férreas, e questionado, o homem negou ter participado do roubo, mas disse que outra pessoa teria deixado os materiais com ele.

A PM foi autorizada a entrar na casa e localizou um botijão de gás cheio, uma máquina de alta pressão para lavar carro, e um aparelho Air Fryer.

Depois, o homem confessou que adquiriu os pertences de uma terceira pessoa, como pagamento de uma dívida, e que sabia que eram produtos roubados.

Ele recebeu ordem de prisão pelo crime de receptação e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.