Indivíduos suspeitos de fazer parte de organização criminosa em São Vicente de Minas foram alvo de uma ação da Polícia Civil de São João Del-Rei e Andrelândia nesta terça-feira (28). Os homens são suspeitos de cometer um homicídio em um bar na última sexta-feira (25). Foi encontrado e apreendido um fuzil calibre 556, com quatro carregadores, 138 munições e três artefatos explosivos caseiros. As buscas foram realizadas em uma mata no Bairro Cava.



No último sábado (25/11), conforme noticiou o Portal Acessa.com , três indivíduos armados entraram em um bar e dispararam contra a vítima, que morreu no local. Após o crime, os suspeitos fugiram do estabelecimento comercial, no sentido do Bairro Cava. De acordo com os levantamentos, a motivação do homicídio teria sido brigas entre facções rivais. Os suspeitos foram presos pela Polícia Militar na data dos fatos.

Tags:

Fuzil