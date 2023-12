Um assaltante armado roubou cerca de R$ 5 mil de uma lotérica no Bairro Pontilhão, em Barbacena, na tarde dessa quarta-feira (6). Ele trancou uma funcionária e um cliente, e deu tiros para o alto durante a fuga.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a proprietária da lotérica, uma mulher de 37 anos, contou que trabalhava quando um homem entrou com uma arma de fogo. Ele obrigou a mulher a abrir a porta que dá acesso à área privativa dos funcionários e trancou uma funcionária e um cliente dentro do banheiro.

O assaltante obrigou a proprietária a entregar o dinheiro, cerca de R$ 5 mil. Enquanto ele pegava o dinheiro no caixa, um segundo homem que estava próximo a uma moto, entrou na loja e chamou o comparsa.

Quando a dupla deixava a lotérica, populares ameaçaram e um dos assaltantes atirou para o alto.

Os dois fugiram de moto e a PM realiza busca para prender os autores.