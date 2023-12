Um carro e uma caminhonete colidiram frontalmente na Estrada de Mambengo, em São João Del Rei, na manhã desta terça-feira (12). De acordo com registro feito pelo Corpo de Bombeiros, o motorista do carro, um homem de 40 anos, sofreu ferimentos na cabeça e tinha uma suspeita de fratura de fêmur na perda esquerda. A mulher de 36 anos que ocupava o banco do carona do carro tinha um corte na cabeça e se queixava de dores na perna. O motorista da caminhonete sofreu ferimentos na cabeça e foi levado para atendimento médico por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



Como o automóvel ficou muito danificado, foi preciso utilizar um desencarcerador para retirar o homem e a mulher do veículo. Os dois foram imobilizados e encaminhados para a Santa Casa. Não há, até o momento, informações sobre a causa do acidente.