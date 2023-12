Até novembro deste ano, quase 1,5 mil foragidos da Justiça foram recapturados pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv). Os foragidos foram presos durante ações, operações e abordagens nas rodovias mineiras.

Em Juiz de Fora, quando a PM anunciou que o Primeiro Comando da Capital (PCC) não estava mais na cidade, entre os dados apresentados pelo tenente-coronel Yamaguchi estavam a prisão/apreensão de foragidos: 496 em 2022 e 720 até novembro de 2023.

De acordo com o Estado, entre as principais estratégias voltadas ao combate à criminalidade estão o uso da inteligência policial, tecnologia, abordagem a ônibus interestaduais e denúncias anônimas. O resultado de 1.445 foragidos recapturados é o melhor resultado da série histórica, iniciada em 2015.

"Entre as ações realizadas estão o reforço do policiamento nos dias e horários de maior tráfego de veículos, principalmente em véspera e encerramento de feriados prolongados, o mapeamento dos principais trechos de rodovias, o foco nas abordagens qualificadas, a análise de inteligência e o uso de tecnologias modernas", afirmou o comandante do Policiamento Rodoviário, coronel Fábio Almeida.

Balanço rodovias

De janeiro a novembro deste ano, a PMMG realizou cerca de 278 mil operações, que resultaram em aproximadamente 25.660 pessoas presas/apreendidas por crimes diversos e apreensões de diversos materiais ilícitos.

Além da recaptura de indivíduos com mandado de prisão em aberto, 8.230 pessoas foram presas por embriaguez ao volante, 3.934 por crime de trânsito e 883 por tráfico de drogas.

Também foram recuperados quase 2 mil veículos roubados e removidos outros 63 mil por irregularidades, apreendidas 963 armas de fogo e autuadas 21.667 pessoas por infrações por embriaguez.