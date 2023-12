Um homem de 42 anos foi denunciado por andar com uma arma de fogo em punho pelas ruas do Bairro São Geraldo, em São João Del-Rei na noite dessa terça-feira (19). Segundo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds) ele teria mais de uma arma, acondicionada em um lugar diferente. A equipe da Polícia Militar iniciou o rastreamento pelo bairro e conseguiu encontrar o suspeito.

Na casa do suspeito, foi encontrado um revólver calibre.32, com duas munições de mesmo calibre, dentro do gabinete de um computador inoperante. Em outro endereço, a PM apreendeu um revólver calibre.38, com cinco munições, em um fundo falso na parede do banheiro. Também encontraram três pés de maconha, na horta. O autor foi preso em flagrante, conduzido, em seguida para a Delegacia de Polícia, juntamente com o material ilícito apreendido.