Nesta sexta-feira (22), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandado de busca e apreensão contra quatro homens suspeitos de participarem da tentativa de feminicídio cometido contra uma mulher de 39 anos em Divino, Minas Gerais.

Segundo a ocorrência, o crime aconteceu em maio deste ano, quando, próximo a escola Dr. Pedro Paulo Neto, um homem efetuou diversos disparos contra a vítima, tendo um deles atingido a cabeça da vítima. Ela foi socorrida e levada ao pronto socorro de atendimento médico municipal.

A partir desse momento, a PCMG deu início às investigações, tendo ao longo deste trabalho identificado 6 suspeitos de envolvimento no crime: mandante, executor e outros 4 possíveis envolvidos.

Durante os mandados expedidos pela Justiça, o mandante do crime foi preso e outros três homens suspeitos de envolvimento receberam voz de prisão cautelar. No local, foram apreendidos a arma e o veículo utilizados no crime.

FOTO: Polícia Civil - Suspeitos de feminicídio são presos pela PCMG. Um veículo foi apreendido.

Ao ser ouvido, o suspeito identificado como executor, confessou sua participação no crime, confirmou a identificação dos outros suspeitos e concordou em realizar reconstituição dos fatos.



Polícia Civil - Suspeitos de feminicídio são presos pela PCMG. Um veículo foi apreendido.

Tags:

Itu | Polícia