Dois gatinhos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros em Conselheiro Lafaiete nessa segunda-feira (22). Um deles estava preso no alto de uma árvore.

Pela manhã, um gato que estava dentro de uma loja na Rua Artur Bernardes, no Bairro São João.

Segundo a proprietária da loja, o animal estava escondido no local há cerca de duas semanas e estaria debilitado e faminto. Não foi informado o que foi feito com o gato após o resgate.

Já no período da noite, na Alameda dos Jacarandás, um filhote de gato estava preso no alto de uma árvore no quintal da casa da solicitante.

A mulher contou que ouvia os miados do filhote durante a noite há dois dias, mas que não conseguia vê-lo. Ela chamou os bombeiros que conseguiram localizar e capturar o animal.

O filhote foi entregue para a solicitante, que quis adotá-lo.