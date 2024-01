Quatro pessoas foram presas durante uma ação da Polícia Militar em Simão Pereira nesta quinta-feira (25). Um automóvel utilizado para dar apoio a ocorrências de roubo nas cidades de Simão Pereira e Matias Barbosa foi identificado por uma equipe da PM. Quando perceberam a abordagem, os infratores empreenderam fuga.

A equipe iniciou o acompanhamento do veículo e os autores dispararam contra a viatura. O motorista do carro em fuga perdeu o controle da direção e colidiu contra um barranco. Três dos quatro ocupantes do veículo fugiram a pé correndo por um matagal. O motorista ficou para trás com uma arma em punho. Ele também tentou escapar, mas foi imobilizado e preso.

Com o apoio de outras equipes, a PM realizou diligências e conseguiu cercar e prender os outros três autores, apreendeu também duas armas de fogo e munições.

O comandante do 27° Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Yamaguchi, parabenizou a conduta dos policiais envolvidos na ação e destacou a importância dessa operação. "Resolvemos casos passados de roubos e, provavelmente, conseguimos estancar roubos que estavam por vir."