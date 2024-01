O garoto Henrique, de 10 anos, visitou o quartel do Corpo de Bombeiros Militar na tarde desta segunda-feira (29), em Conselheiro Lafaiete. O menino foi agradecer as equipes depois que ele ficou perdido na mata na noite do dia 24, conforme publicado pela reportagem. Acompanhado do pai, o menino interagiu com os profissionais, conheceu as instalações, viaturas e equipamentos que fazem parte da rotina dos bombeiros.

A criança está de férias e saiu de tarde para ver as criações nas na Zona Rural, na localidade de Gage. Ele acompanhava um bezerro, quando foi perseguido por uma vaca. Ele acabou se perdendo e não conseguiu encontrar o caminho de volta para casa. Equipes do Corpo de Bombeiros de várias cidades, ao receber a notificação do desaparecimento, iniciaram as buscas. Ele foi encontrado perto da casa em que estava na manhã do dia seguinte.

Tags:

bombeiros | Resgate