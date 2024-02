Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na zona rural de Piraúba na noite dessa quarta-feira (31).

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo 190 sobre vários disparos de arma de fogo na localidade do Córrego Maçambará.

No local, a PM encontrou a vítima com marcas de tiros. Várias cápsulas ficaram espalhadas, de calibres 9mm e 38. Ainda não há informações sobre o suspeito do crime e a motivação.