Uma troca de tiros entre grupos rivais por tráfico de drogas deixou um jovem de 20 anos morto no Bairro Estrelas, em Viçosa, na madrugada dessa quinta-feira (15).

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima era da cidade de Ponte Nova e tinha antecedentes criminais, que não foram revelados detalhes.

Uma perfuração de tiro na região pélvica foi constatada no corpo do rapaz, segundo a perícia, que levou à morte no local.

Perto da vítima foi encontrado um revólver calibre 38, que foi apreendido e encaminhado para a Polícia Civil. Ninguém foi detido até o momento.