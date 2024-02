O suspeito de matar um homem a pauladas no Centro de Mar de Espanha, no fim de janeiro deste ano, foi preso nessa sexta-feira (23) nas proximidades do Distrito de Engenho Novo, na zona rural da cidade. A vítima, de 53 anos, chegou a ser encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira onde ficou internado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a Polícia Militar (PM), a Justiça emitiu um mandado de prisão contra o suspeito de 37 anos. Na época da agressão ele chegou a ser detido, mas foi liberado.

Na sexta-feira, a PM recebeu informações que o homem estaria escondido em uma casa perto do distrito, sendo localizado e preso. Ele foi levado para a Delegacia em Juiz de Fora.

O crime

Conforme apurações na ocasião do crime, vítima e suspeito bebiam juntos quando se desentenderam. O agressor deixou o local em que estavam, voltou com uma madeira e passou a golpear a vítima na cabeça, face e abdômen.

Aos policiais, o homem contou que a vítima o agrediu primeiro, com um tapa no rosto, e aí começaram as agressões. Ele disse ainda que a esposa e filha presenciaram a primeira agressão, mas na ocasião, as duas não tinham sido localizadas para confirmarem a versão.

O homem foi socorrido para o hospital. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para transferi-lo da Santa Casa de Misericórdia para o HPS, onde morreu após 15 dias internado.