Um homem, sem idade revelada, foi encontrado com confusão mental e desidratado após desaparecer perto da Comunidade do Faria, em Barbacena. Ele foi visto pela última vez na segunda-feira (26) e foi localizado na noite dessa terça (27).

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da tarde dessa terça após o homem desaparecer em uma área de mata nas redondezas da comunidade. Os militares iniciaram as buscas onde o homem teria sido visto pela última vez, na noite de segunda.

As buscas foram feitas durante todo o dia na região e em também fazendas próximas perto da comunidade e até o Povoado do Patrimônio. Ele não foi encontrado e os militares retornariam nesta quarta-feira (28) para continuar com as buscas.

Contudo, ainda na noite de terça, os bombeiros foram novamente acionados depois da possibilidade de o homem ter sido ouvido em outro ponto da mata, perto de uma fazenda.

Os militares retornaram ao local e conseguiram achar o homem, que estava com ferimentos leves, com indícios de confusão mental e desidratação. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Barbacena para atendimento. Os familiares dele foram informados da localização. O nome do homem não foi revelado.