Um homem de 25 anos foi preso nesta terça-feira (27), em Cataguases, após roubar a residência de dois idosos. De acordo com o registro policial, acompanhado por outro suspeito de 53 anos, que ainda não foi detido, o jovem invadiu o imóvel do Bairro Miguel, ambos com as cabeças cobertas, eles pediram dinheiro.

Os autores estariam armados, jogaram as vítimas no chão e passaram a golpeá-las com chutes. Roubaram R$200, um facão artesanal e fugiram. Populares informaram que um carro estava estacionado do outro lado da rua com um terceiro envolvido e colaborou com a fuga.

Imagens de câmeras obtidas em imóveis vizinhos foram usadas para a identificação dos envolvidos. Inicialmente o veículo foi observado com uma placa adulterada.

Depois as equipes descobriram que a placa dele seria outra e que pertencia ao suspeito que atualmente estaria em regime de semiaberto de prisão.

Com apoio dos militares de Santana o proprietário do veículo foi localizado e passou a ser conduzido na qualidade de suspeito. Ele alegou que tinha deixado o carro com outro preso albergado que pelas característica seria um dos autores do roubo.

Com apoio do serviço de inteligência da 146 Cia PM, da equipe TM de Leopoldina a residência do autor passou ser monitorada e quando ele saiu de casa a prisão foi efetuada.

Como ele estava em posse de porção de droga, as equipes foram até a casa onde mora com os pais e após autorização da mãe dele procederam procederam busca no quarto dele onde foram encontrada diversas substâncias entorpecentes.

O carro usado no crime também foi localizado e removido ao pátio credenciado. O jovem de 25 anos e o homem de 53 foram encaminhados para a Delegacia de Leopoldina , junto com o veículo, cinco tabletes de maconha, um ponto de LSD, um comprimido de Ecstasy, uma luva, dois celulares, uma bolsa, uma calça jeans, um manguito usado como capuz, uma camisa usada como capuz e uma balança de precisão.