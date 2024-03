Uma briga entre três pessoas que bebiam resultou no esfaqueamento de um dos envolvidos nessa quarta-feira (28), em Santa Cruz de Minas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por populares na Avenida Ministro Gabriel Passos, por causa da briga.

Ao chegarem no local, os militares se depararam com um homem, sem idade informada, caído no chão e com sangramento na altura do pescoço.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados para prestaram atendimento ao ferido. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Os suspeitos foram localizados e detidos com duas facas. A perícia técnica compareceu no local e realizou os trabalhos de rotina.