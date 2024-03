Um homem de 41 anos foi encaminhado para a delegacia, após suspeita de agressão à sua companheira, sem idade revelada, em Astolfo Dutra, na noite desse sábado (2).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi socorrida pelos vizinhos e resolveu, pela primeira vez, tomar providências contra o parceiro.

Ela relatou à PM que vive a cerca de dez anos com o suspeito e que os desentendimentos entre os dois acontecem com frequência. Apesar das brigas constantes, a vítima diz ser totalmente dependente do autor e não ter para onde ir, e, assim, aceita o convívio conturbado. De acordo com os policiais, o suspeito apresenta outras passagens envolvendo atrito familiar.

Eles foram encaminhados e apresentados na delegacia de Leopoldina.