Um homem de 36 anos, foragido da Justiça, foi preso ao ser flagrado com crack no Bairro São Pedro, em Barbacena, no sábado (2). O motivo do mandado de prisão em aberto não foi revelado.

A Polícia Militar (PM) recebeu denúncia de que um homem vendia drogas perto da linha férrea do bairro.



No local o homem foi abordado e com ele foram achadas seis pedras de crack e R$ 3 em dinheiro. Ao consultarem o sistema, os policiais verificaram que tinha um mandado de prisão em aberto contra ele.

A PM explicou que como o local de abordagem tinha baixa luminosidade e bastante vegetação, o cão Covid, Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), foi acionada e ajudou nas buscas. Ele encontrou mais sete pedras de crack, que estavam embaladas de forma idêntica à droga apreendida com o homem.

O foragido foi preso e, junto com a droga, encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.