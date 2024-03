Uma casa pegou fogo na manhã dessa segunda-feira (4), em Barbacena. Ninguém ficou ferido e a moradora suspeita que o incêndio tenha sido criminoso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a solicitante contou, via 193, que a casa dele, na Rua Carrancas, no Bairro Nova Cidade, pegava fogo, mas que não havia vítima.

No local, os bombeiros viram que o incêndio atingiu a sala e o quarto do imóvel, e todos os bens foram queimados.

Rapidamente os bombeiros conseguiram entrar no imóvel e apagar as chamas. Com isso, foi eliminado o risco do fogo se espalhara para outras residências. O Corpo de Bombeiros disse que a solicitante suspeita que o incêndio tenha sido criminoso, porém não há detalhes que expliquem a suspeita.