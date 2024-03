Três adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos após serem flagrados fumando um cigarro de maconha na noite dessa segunda-feira (4), em Santos Dumont.

A Polícia Militar (PM) contou ter recebido denúncia de tráfico de drogas e abordou os menores que consumiam a droga. Além do cigarro, uma porção maior de maconha e R$ 6 em dinheiro foram encontrados com um dos adolescentes de 17 anos; R$ 10 foram achados com o outro menor de 17 anos.

O trio recebeu voz de apreensão em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.