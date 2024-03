Um homem de 55 anos foi preso nessa segunda-feira (4), por agredir a esposa e atirar contra uma idosa de 64 anos, no Município de Divino. No local, a Polícia Militar se deparou com o autor embriagado agindo de modo agressivo contra a vítima. A mulher estava assustada e disse que o homem disparou com uma espingarda na direção dela.

Segundo a vítima, o autor disse que usaria aquele armamento para “fazer o serviço.” As agressões, conforme o registro policial, ocorriam constantemente em virtude do uso constante de álcool feito pelo autor.

Após buscas o armamento foi encontrado sendo dada voz de prisão em flagrante ao autor, a espingarda foi apreendida, sendo encaminhados para registro e posteriormente à Delegacia de plantão em Muriaé.