Um jovem de 26 anos foi detido após a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) encontrar maconha, haxixe e cocaína dentro do carro em que ele estava, na MG-393, em Além Paraíba, na noite dessa terça-feira (5).

O veículo foi abordado no km 46 da rodovia. O motorista apresentou nervosismo com a ação e os policiais sentiram um forte cheiro de maconha dentro do carro.

Durante buscas, os militares encontraram uma bolsa transparente com 12 porções de maconha, um pino de cocaína e uma porção de haxixe.

O jovem seguia de Itu, em São Paulo, para Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia em Leopoldina. O carro foi removido.