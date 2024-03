Um homem de 30 anos e dois jovens, de 23 e 29 anos, foram detidos com tabletes de maconha dentro do carro em Patrocínio de Muriaé, nessa terça-feira (5).

A Polícia Militar (PM) disse que recebeu uma denúncia, via 190, sobre venda de drogas. Com as informações, o carro em que o trio estava foi abordado.



Três tabletes de maconha foram achados dentro de uma sacola plástica. Durante busca pessoal na moça de 29 anos, outros seis tabletes de maconha foram encontrados. Três celulares e R$ 50 em dinheiro também foram apreendidos.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a Delegacia.



