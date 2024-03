Um prédio comercial pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (6) na Avenida Raul Soares, em Ubá. Ninguém ficou ferido e o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) está em dia.

Segundo informações recebidas pelo Corpo de Bombeiros, a Superintendência Regional de Ensino funciona no prédio de quatro andares. A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) e aguarda retorno.

As chamas se concentraram em metade do quarto andar e consumiu parte dos materiais da gerência.

No local, os militares combateram o incêndio e conseguiram que não as chamas não se espalhassem. A guarnição segue no local para ações de rescaldo.

A Defesa Civil foi acionada para verificar as condições da edificação e liberar o público para os demais pavimentos. A reportagem também procurou a Prefeitura e aguarda retorno.