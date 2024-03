Dois adolescentes, sem idades reveladas, foram apreendidos nessa quarta-feira (6) em Lima Duarte. Com a ajuda do cão Brasão, da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), foram encontradas 700 pedras de crack enterradas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender um roubo na cidade e foi informada que, momentos antes da chegada da equipe, os menores teriam escondidos drogas e uma arma no meio da mata. Não foram revelados detalhes do roubo.

A Rocca foi acionada e o Cão Brasão ajudou nas buscas. Ele encontrou 700 pedras de crack que estavam enterradas.

Segundo a PM, os adolescentes têm diversos registros frequentes que envolvem o tráfico de drogas. Eles foram encaminhados para a Delegacia, juntamente com as drogas apreendidas.



Tags:

Drogas | PM | Polícia