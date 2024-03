Um motorista de 34 anos morreu depois do carro em que ele estava bater de frente com um caminhão-tanque na MGC-383, em Resende Costa, no fim da tarde desse sábado (9). A mulher dele, de 34 anos, e a filha do casal de 1 ano e 3 meses estavam no veículo e foram socorridas.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carro de passeio seguia no sentido oposto ao do caminhão quando, momentaneamente no km 78, invadiu a contramão da direção. Para evitar uma batida, o motorista do caminhão mudou de direção. Contudo, o carro retornou à direção correta e bateu de frente com o veículo.

O motorista do caminhão não ficou ferido e fez o teste do bafômetro, que não apresentou teor alcoólico.

O homem que conduzia o carro ficou preso às ferragens e morreu. O Corpo de Bombeiros de São João del-Rei realizou o desencarceramento da vítima e liberou o corpo para a funerária, que encaminhou o homem para o Instituto Médico Legal (IML) de São João del-Rei.

A esposa dele e a filha foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia e ficaram em observação. Os nomes não foram revelados.

A mulher contou que percebeu quando o carro atingiu a contramão da rodovia e acredita que o marido tenha passado mal enquanto dirigia.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de rotina. O motorista do caminhão acionou o guincho para retirada do veículo da rodovia. Segundo a PMRv, o carro de passeio não tinha condições de rodar e também não tinha um responsável, por isso foi removido pelo guincho credenciado.