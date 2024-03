Um homem, de 48 anos, foi detido pela Polícia Militar (PM) por posse ilegal de arma de fogo em Desterro de Entre Rios, no povoado de Mirandas. O caso ocorreu nesse domingo (10).

Segundo a ocorrência, a PM foi acionada por conta de um disparo de arma de fogo que aconteceu próximo a um bar da região. Já no local, o suspeito foi abordado e confirmou o fato, alegando estar alcoolizado e explicando que teria realizado o disparo para o alto a fim de amedrontar as pessoas. Ainda de acordo com informações, o homem teve um desentendimento anterior no mesmo bar.

Com ele foram encontradas duas armas de fogo tipo espingarda, sendo uma de cal. 28 e outra de cal. 36, estando com um cartucho deflagrado.

Os materiais e o suspeito foram conduzidos à Delegacia de Polícia.