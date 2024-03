Um homem de 51 anos foi morto a tiros na cozinha da própria casa na noite dessa segunda-feira (11), em São João del-Rei. Uma mulher de 36 anos, que teria um relacionamento com a vítima, pode estar envolvida no crime.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 19h para atender a ocorrência na Colônia do Bengo.

Informações repassadas às equipes policiais apontaram que a vítima foi vista pela última vez na tarde do mesmo dia. Depois de algum tempo, gritos foram ouvidos na casa do homem, que estava toda fechada, com a porta trancada, o que seria um hábito incomum dele.

Corpo encontrado e suspeitas

Um familiar do homem buscou uma chave reserva da casa e conseguiu entrar no imóvel. O corpo do homem estava caído na cozinha, ensanguentado e sem sinais vitais. Segundo a perícia, ele tinha três perfurações no pescoço.

As informações apontaram ainda que a vítima tinha um relacionamento com uma mulher, de 36 anos, que seria casada e tinha relação com pessoas envolvidas no tráfico de drogas. Uma equipe da PM foi para a casa da mulher, no Bairro Dom Bosco, onde ela foi localizada.

Ela foi questionada e afirmou que não se relacionava mais com a vítima e que na data do crime ela trabalhou o dia todo e no fim da tarde buscou no trabalho, de moto, o companheiro de 23 anos.

Com autorização, os policiais realizaram buscas na casa dela e não encontraram nenhum objeto ilícito ou relacionado ao homicídio.

Mensagens e moto

Segundo a PM, o aplicativo de mensagens de WhatsApp do celular da mulher estava apagado e o aparelho sem o chip da operadora.

Já o celular da vítima tinha conversas com o contato vinculado ao número da mulher, na data do crime. Ainda conforme as apurações, a vítima teria dado uma moto de presente para a mulher, mas que o veículo estava com o companheiro dela, o que teria gerado uma tensão entre o homem e o rapaz.

A PM recolheu os celulares, que foram encaminhados para a perícia técnica. A busca por mais informações continua.