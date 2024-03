Medicamentos de uso controlado sem receita foram apreendidos em uma comunidade terapêutica em Guarará, durante fiscalização do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) realizada na última quinta-feira (7). A informação foi divulgada nesta terça (12).

Foram apreendidos remédios como fluoxetina, alprazolam, topiramato e carbamazepina, indicados para o tratamento de distúrbios relacionados à depressão, ansiedade e epilepsia. Os medicamentos recolhidos estavam sem receituário médico e foram encaminhados para a Polícia Civil.

Em 2024, duas comunidades terapêuticas foram fiscalizadas e outras serão inspecionadas pelo MPMG. No ano passado, 12 passaram por fiscalização.

A fiscalização é coordenada pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde (CAO-Saúde) e é feita desde o ano passado em conjunto com as Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde e a Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária Sudeste e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).



Principais problemas encontrados

O MPMG esclarece que, majoritariamente, as comunidades terapêuticas não celebram contratos formais de prestação de serviços com os acolhidos, sendo os valores cobrados acordados de maneira informal.

O órgão afirma que essa prática ocasiona insegurança jurídica para os usuários dos serviços, uma vez que impede o conhecimento dos direitos dos residentes e a avaliação se as cobranças são excessivas.

Em alguns locais, outro problema encontrado é a presença de residentes sem o perfil de comunidade terapêutica, ou seja, que apresentavam transtornos mentais não ligados à dependência de álcool e drogas, conforme a Lei n.º 11.343/2006 e Resolução do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad).

As inspeções apontaram também a falta de interlocução com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) local ou regional, e também com os estabelecimentos de saúde e equipamentos de proteção social do território da entidade.

Para o MPMG, a situação é “agravada pelo não desenvolvimento por parte das comunidades terapêuticas de projeto terapêutico individualizado multidisciplinar em relação aos acolhidos, de forma a se determinar e garantir acesso a serviços como consultas psiquiátricas, atendimentos psicológicos, entre outros”.



O MPMG apurou que grande parte das comunidades não dispõem de humanos contratados. Os acolhidos e monitores (usualmente ex-residentes) atuam como os únicos responsáveis pelas tarefas de cuidado e manutenção do estabelecimento, não obstante os eventuais recursos públicos federais/estaduais/municipais recebidos ou os valores mensalmente pagos pelos usuários/familiares.

Outra situação que chamou atenção do Ministério Público, e que foi foi motivo de representação ao Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho (MPT), foi a exploração por algumas comunidades terapêuticas da mão de obra de residentes, sem qualquer tipo de remuneração, para realização de trabalhos como produção de produtos destinado a comercialização pela própria comunidade, montagem de acessórios para móveis (convênios com empresas do polo moveleiro de Ubá), preparação e embalagem de produtos têxteis (Guarará), entre outros.



Na maioria dos casos, os responsáveis técnicos das comunidades não tinham o devido registro perante o respectivo conselho profissional.

Sobre os remédios, o MPMG identificou as seguintes situações:

Deficiências no manuseio e armazenamento dos medicamentos controlados;



Armazenados em locais de pouca segurança; maioria dos colaboradores das instituições, incluindo monitores, têm acesso irrestrito aos medicamentos dos acolhidos;



Responsáveis pela administração dos medicamentos não têm a devida qualificação;



Muitos receituários de medicamentos controlados sem a data da prescrição médica;



Receituários de medicamentos controlados desatualizados e, portanto, inválidos;



Medicamentos controlados sem a presença dos respectivos receituários.



O que é uma comunidade terapêutica?

O Ministério Público de Minas Gerais explicou que comunidade terapêutica é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que realiza gratuitamente o acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em regime residencial transitório e de caráter exclusivamente voluntário (espontâneo).

O período de acolhimento varia de três meses a 12 meses, conforme o projeto terapêutico da entidade. O principal instrumento utilizado nas Comunidades Terapêuticas durante o tratamento é a convivência entre os pares.

As comunidades terapêuticas não integram o Sistema Único de Saúde (SUS) e tampouco o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), mas são equipamentos da rede suplementar de atenção, recuperação e reinserção social de dependentes de substâncias psicoativas, de modo que referidas entidades integram o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad), por força do Decreto nº 9.761/2019 e da Lei nº 13.840/2019.