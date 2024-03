Na manhã dessa segunda-feira (11), um homem de 30 anos, suspeito de realizar disparos de arma de fogo na rua, foi detido pela Polícia Militar (PM) em Joselândia, área rural de Santada dos Montes.

Segundo a ocorrência, os militares teriam recebido informações sobre os tiros e, quando chegaram ao local, viram o suspeito fugindo pelos fundos de casa, acessando uma região de mata e não sendo mais encontrado.

No mesmo dia, acompanhado de um advogado, o homem compareceu à sede do Destacamento PM de Santana dos Montes e apresentou uma arma de fogo, pistola cal. 380 e quatro cartuchos deflagrados de mesmo calibre. Com o armamento, ele também apresentou o certificado de registro de arma de fogo – CRAF, que estava regular.

O suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Tags:

Polícia