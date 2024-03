Nesta terça-feira (19), um homem de 32 anos, foragido da Justiça, foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Lagoa Dourada. O investigado era procurado pelas equipes em Araxá, Patrocínio e Ibiá.

Segundo a corporação, os policiais civis responsáveis pelo caso receberam informações sobre um homem que estaria envolvido em diversos crimes e ligado a uma organização criminosa com base no estado de São Paulo. Através desses dados, foram realizadas investigações que levaram à identificação e localização do suspeito, que foi preso na região central da cidade.

Já na delegacia, por meio do Núcleo de Inteligência do 13° Departamento de Polícia Civil em Barbacena, foi possível confirmar a participação do investigado no meio criminoso, o que indicou o envolvimento dele com o grupo criminoso paulista. Ele já possuía registros policiais por homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo, furto e associação criminosa.

A PCMG informou, ainda, que o mandado de prisão preventiva em aberto se refere ao roubo de uma fazenda na cidade de Ibiá, no Triângulo Mineiro.

O delegado responsável, Roberto Fernando Nóbrega Filho, explicou que a prisão do suspeito só foi possível em razão da troca de informações entre os policiais civis lotados em Lagoa Dourada, Ibiá e o Núcleo de Inteligência do departamento.

Após os trabalhos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.