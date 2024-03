Um ônibus com universitários capotou na BR-116 e foi parar dentro do Rio Manhuaçu, entre as cidades de Matipó e Divino, no fim da noite dessa sexta-feira (22). Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.

Cerca de 13 estudantes ficaram feridos e precisaram ser encaminhados para atendimento hospitalar em Manhuaçu e Manhumirim, outras cinco recusaram atendimento. Não há registros de óbitos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas já haviam saído do interior do ônibus, algumas com ferimentos mais leves, outras com um grau maior de gravidade.

Os bombeiros montaram uma operação para transpor as vítimas em segurança sobre o rio. Foram utilizadas cordas para que as vítimas que estavam em condições de se locomover, e as imobilizadas, fossem transportadas até o local onde estavam as ambulâncias.

Depois dos trabalhos, as equipes fizeram uma varredura no local, no interior do ônibus e região e não foram encontradas outras vítimas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a EcoRioMinas, que administra a rodovia, também estiveram no local do acidente.