Dois jovens, de 21 e 26 anos, foram presos pela Polícia Civil suspeitos de atirarem contra cinco pessoas no Bairro Vale Verde, entre elas uma criança de 5 anos, em Muriaé.

O crime foi registrado no dia 12 de fevereiro deste ano. As investigações apontaram que a dupla estava em uma moto e atiraram contra o grupo. Um desentendimento entre os envolvidos, registrado há anos no Bairro Inconfidência, teria motivado o ataque.

O delegado encarregado das investigações, Glaydson de Souza, afirmou que após o crime, algumas das vítimas perseguiram os suspeitos até o Bairro Porto. A dupla abandonou o veículo utilizado no crime, que foi incendiado pelas vítimas.

"É notável a audácia dos suspeitos, que mesmo diante da presença de uma criança no local não hesitaram em cometer os disparos", disse o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas serão responsabilizadas pelos danos causados à motocicleta, enquanto os suspeitos detidos foram encaminhados ao sistema prisional.

"A rápida intervenção da PCMG visou impedir que os envolvidos buscassem justiça pelas próprias mãos", concluiu Glaydson.