Um homem de 59 anos teve 63% do corpo queimado após beber e colocar fogo no sofá, em Cataguases, na tarde sábado (23).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada na Rua Álvaro França e o homem foi retirado desacordado por populares.

O solicitante contou aos militares que algumas pessoas tentavam apagar o incêndio com uma mangueira de jardim. O homem foi encontrado deitado no chão da sala, perto do sofá onde o fogo foi iniciado.

As chamas foram contidas antes da chegada da equipe e os bombeiros fizeram o rescaldo. Foi verificado alguns danos no imóvel, havia risco da queda do gesso do teto, e os moradores foram instruídos a aguardar a avaliação do perito.

Um dos moradores afirmou que o homem ingeriu bebida alcoólica e colocou fogo no sofá depois de brigar com a companheira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e afirmou que o homem teve 63% do corpo queimado, sendo o tronco, face e membros superiores. Ele foi encaminhado para o Hospital de Cataguases.

A perícia da Polícia Civil esteve no local.



Tags:

Cataguases