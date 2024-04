O ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou nessa terça-feira (9) a ordem de serviço para realização da manutenção da BR-265/MG, entre Lavras e Nazareno.

O trecho, de 64 quilômetros, é conhecido pelo alto número de acidentes, devido ao traçado da pista. A previsão de investimentos é de R$54 milhões.

“A rodovia será 100% recuperada, vamos garantir uma nova capa de asfalto, ajeitar as drenagens, a sinalização, e com isso vamos ter uma estrada mais segura, mais adequada para a região”, ressaltou o ministro Renan Filho, durante solenidade no Teatro Municipal de São João del-Rei.

As melhorias na BR-265/MG englobam serviços de tapa-buracos, roçada, limpeza de dispositivos de drenagem, serviços de remendo profundo, fresagem e recomposição de capa asfáltica. As intervenções irão beneficiar os 220 mil habitantes da região, além de todos os usuários que trafegam pela rodovia, já que as obras irão diminuir as chances de acidentes.

O evento em São João del-Rei contou ainda com a participação do diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício Galvão, e de representantes da bancada federal do estado, além de outras autoridades locais.