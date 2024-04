Nessa quinta-feira (11), o segundo suspeito por participar da tentativa de homicídio de um homem de 42 no Bairro São Jorge, em Conselheiro Lafaiete, foi detido pela Polícia Militar (PM).

Segundo a ocorrência polícial, o jovem de 20 anos foi encontrado dentro de um ônibus coletivo na Rua Adolfo Siqueira, que fazia trajeto saindo da localidade de São Vicente.

No dia do crime, última quarta-feira (10), a PM localizou o primeiro suspeito, um adolescente de 17 anos, que foi detido em flagrante. Com ele foram apreendidas uma arma de fogo e a motocicleta utilizadas na ação, sendo que o veículo era produto de furto.



Relembre o caso

Dois suspeitos, de 17 e 20 anos, foram até a casa da vítima e dispararam com arma de fogo. Durante o ataque, um dos disparos atingiu o ombro dele, que precisou ser socorrido e levado ao hospital.

O adolescente confessou a tentativa de homicídio, alegando ter sido motivado por uma briga em data anterior, onde a vítima o teria ameaçado.



