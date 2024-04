O Dono de empresa de ambulância Guardiões Resgate, Luciano Serrinha Craveiro, foi denunciado por homicídio doloso pelo 1ª Promotoria de Justiça de Santos Dumont, pelo acidente que matou cinco pessoas em dezembro de 2023 na BR-040. De acordo com a nota enviada pelo Ministério Público de Minas Gerais ao Acessa, a denúncia foi feita no dia 17 de abril.

Como noticiado pelo Portal, a Polícia Civil já havia indiciado o dono da empresa por homicídio culposo.

Conforme decisão anterior da PC, o veículo além de não possuir o licenciamento, tinha várias questões irregulares, como falta de manutenção do carros como, pneus carecas, o proprietário da empresa trabalhava como motorista sem observas as normas legais previstas. Ainda segundo a PC, há vários relatos sobre problemas de mecânicas no veículo anteriormente ao acidente.