Uma mulher de 35 anos, e o atual companheiro dela de 30 anos, foram presos suspeitos de matar o ex-companheiro da mulher, de 38 anos, em Divino. A prisão do casal foi feita pela Polícia Civil nessa segunda-feira (20).

Ele foi morto a tiros dentro do próprio carro no dia 5 deste mês, após sair de uma festa em um bar. A vítima foi atingida com cinco disparos.

Investigação

Após o crime, a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. Foram coletadas imagens de diversos pontos ao longo do percurso dos suspeitos, incluindo registros do casal saindo de casa e retornando depois da morte.

Segundo a Civil, essas imagens confirmaram as suspeitas que o casal estava envolvido no homicídio.

“Foi esclarecido que a mulher dirigia o veículo utilizado para levar seu atual companheiro ao local onde ele executou a vítima, que estava saindo de uma festa próximo a uma estrada”, explicou a polícia.

As apurações apontaram ainda que uma terceira pessoa ajudou o atirador a fugir do local do crime na garupa de uma moto, e foi deixado em uma estrada vicinal. Depois, a mulher buscou o companheiro e os dois voltaram para a casa.

“Apesar dos esforços dos suspeitos para escapar das câmeras de segurança, diversas imagens foram coletadas e colaboraram significativamente para o esclarecimento do homicídio", explicou o delegado responsável pelo caso, Thales Borges Muniz.

Os investigados foram encaminhados ao sistema prisional, e as buscas pelo terceiro suspeito continuam. A investigação prossegue para apurar a motivação do crime.