Na tarde desta quarta-feira (22), uma casa pegou fogo no Bairro Gaspar, em Muriaé. Não houve feridos. Segundo relatos do Corpo de Bombeiros, em poucos minutos, as chamas se espalharam pelo imóvel. Dois quartos ficaram cobertos pelo fogo e todos os móveis foram perdidos.

Os Bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. Toda a casa foi danificada. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para levantar as causas do incêndio. Entretanto, a principal suspeita é que as chamas pode ter sido provocada devido a um curto-circuito na rede elétrica.

Tags:

Muriaé