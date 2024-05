A Polícia Civil fez uma simulação, nessa quinta-feira (23), dos assassinatos de mãe e filho no Povoado do Caieiro, na zona rural de Antônio Carlos.

Eles foram mortos com golpes de machado no dia 10 de abril, dentro de casa. O suspeito dos crimes é o ex-companheiro da mulher, que foi encontrado dentro de casa passando mal após ter ingerido veneno para tirar a própria vida. Ele passou por tratamento médico e foi encaminhado para o sistema prisional.

Simulação

Durante a simulação, as equipes reproduziram os fatos do caso com base no depoimento prestado pelo homem de 56 anos, suspeito do crime. Ele esteve no local da simulação, mas se negou a participar.

Compareceram na ação o delegado responsável pelo caso, peritos, escrivães, policiais penais, o advogado do investigado e investigadores da polícia.

O crime

As investigações da Polícia Civil apontaram que, no dia dos homicídios, a mãe de 32 anos e o filho de 14 teriam ido até a casa do homem visitar os outros três filhos do casal, que estavam com o pai.

Depois do crime, quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, encontrou duas meninas, de 2 e 4 anos, e um menino de 3 anos, em frente a uma casa perto do imóvel onde crime havia sido cometido.

Mãe e filho tinham marcas de golpes de machado na cabeça. Depois do crime, ligou para o Conselho Tutelar, contou o que havia ocorrido e disse que iria tirar a própria vida.

Ele foi encontrado e preso depois de passar por atendimento médico.