Um idoso de 60 anos foi detido após esfaquear a esposa e a própria filha na tarde desse domingo (26), em Senhora dos Remédios. Ele tentou agredir um policial militar durante a fuga.

A Polícia Militar (PM) foi acionada no Centro da cidade após a briga. Quando a equipe chegou ao local, viu o idoso discutindo com o filho. Ao ver os militares, o idoso tentou fugir, mas, ao ser alcançado, ele tentou agredir o policial militar. Foi preciso usar Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO) para conter e algemar o autor.

Populares contaram aos policiais que o idoso esfaqueou a própria esposa, de 55 anos, e a filha do casal, de 19. Elas foram socorridas para um hospital e não tiveram os nomes divulgados.

Segundo a PM, a filha contou que o pai chegou em casa com sintomas de embriaguez, com uma faca na cintura, e reclamando da esposa. Temendo pela vida da mãe, a filha tomou a faca do pai, mas ele pegou arma branca e foi para cima da esposa, que correu para rua.

O idoso conseguiu alcançar a esposa e deu uma facada nela. A filha segui os pais e tentou intervir, também sendo esfaqueada pelo autor.

O idoso foi detido e encaminhado para a Delegacia.