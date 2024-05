O carro envolvido no atropelamento de cinco pessoas que estavam em uma calçada no domingo (26), em São João del-Rei, foi encontrado abandonado na zona rural da cidade na tarde dessa segunda-feira (27). O condutor ainda não foi localizado.

O motorista do carro seguia pela Avenida Tiradentes quando invadiu a calçada e atropelou clientes e funcionários de um bar que fica no local. O condutor fugiu depois do acidente e ainda não foi encontrado. Segundo a Polícia Militar (PM) uma das vítimas teve traumatismo craniano e está internada.

A PM recebeu informações que o carro estaria abandonado na Estrada do Lixão. Durante varredura, o veículo foi achado em um local de difícil acesso, em meio a uma plantação de eucaliptos, a cerca de 200 metros da estrada.

O automóvel estava destravado, com os vidros abertos, a chave na ignição, sem o pneu dianteiro esquerdo e a roda bastante danificada, além de apresentar danos generalizados na parte frontal do lado esquerdo.

Os policiais encontraram documentos pessoais dentro do carro. O veículo não pode ser removido por causa da dificuldade de acesso. No dia do atropelamento, o pai do motorista suspeito foi localizado e ele confirmou que o filho conduzia o carro.

Depois do veículo ser encontrado, ele foi novamente acionado para que providenciasse a retirado do carro do local.