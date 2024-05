O motorista que atropelou cinco pessoas que estavam em uma calçada, no último domingo (26), em São João del-Rei, e fugiu se apresentou à delegacia e prestou depoimento nessa terça-feira (28).

Segundo a Polícia Militar (PM), uma das vítimas, uma jovem de 21 anos, teve morte cerebral confirmada.

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar os fatos. As vítimas e testemunhas serão ouvidas no decorrer da semana.



O motorista de 21 anos se apresentou acompanhado de um advogado e foi liberado depois de prestar depoimento.

Carro abandonado

Na tarde de segunda (27), o carro envolvido no atropelamento foi encontrado abandonado no Povoado do Morro Grande, na zona rural da cidade.

A PM recebeu informações que o veículo estaria na localidade conhecida como Estrada do Lixão. Durante varredura, o veículo foi achado em um local de difícil acesso, em meio a uma plantação de eucaliptos, a cerca de 200 metros da estrada.

O automóvel estava destravado, com os vidros abertos, a chave na ignição, sem o pneu dianteiro esquerdo e a roda bastante danificada, além de apresentar danos generalizados na parte frontal do lado esquerdo. Os policiais encontraram documentos pessoais dentro do carro.

No dia do atropelamento, a PM conseguiu localizar o pai do motorista, que confirmou que o filho era o condutor do veículo. Depois de achar o carro, o pai foi novamente acionado para que fizesse a retirada do automóvel do lugar para ser periciado, pois não foi possível a remoção por estar em local de difícil acesso.

De acordo com a PM, o pai do motorista, proprietário do veículo, pediu que uma viatura o acompanhasse até em casa, pois estava sendo ameaçado por causa do atropelamento.

Após a retirada, o carro foi encaminhado para um pátio credenciado para ser periciado.