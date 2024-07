Dando continuidade às investigações de associação criminosa liderada por um ex-presidente da Câmara Municipal de Muriaé, o Ministério Público de Minas Gerais cumpriu três mandados na cidade durante a sexta fase da Operação “Catarse”, na manhã desta quarta-feira (10).

Na segunda-feira (8), o MPMG divulgou que o ex-vereador foi condenado a mais de 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Não foi possível procurar a defesa do ex-parlamentar, pois o nome dele não foi revelado.

De acordo com o MP, o ex-parlamentar é suspeito de movimentar grandes quantias de dinheiro através de contas bancárias de familiares.

Até o momento, já foram apurados quase 800 crimes contra a Administração Pública, entre concussão, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, peculato e associação criminosa.

Nova fase da operação

O MPMG, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) da Zona da Mata, em conjunto com a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Muriaé e com as polícias Militar e Civil, cumpriram três mandados judiciais no município.

As investigações apontaram que o ex-vereador, e que ocupou a presidência da Câmara, “sistematicamente, agiu e age para ocultar e dissimular a propriedade de veículos, empresas, imóveis, máquinas, gados e dinheiro pertencentes a ele, inclusive movimentando grandes quantias através de contas bancárias de familiares”.

O promotor de Justiça Breno Costa da Silva Coelho, coordenador do Gaeco, explicou que a Operação “Catarse”, iniciada em novembro de 2021, já possibilitou o cumprimento de 62 mandados de busca e apreensão, inclusive contra cinco vereadores em exercício, três ex-vereadores, seis postos de gasolina, três construtoras e 14 empresários.

Foram cumpridos também três mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária, dois de afastamento de cargos públicos e dez mandados cautelares de proibição de contratação com a Administração Pública.

Já foram indisponibilizados/bloqueados/apreendidos os seguintes bens: três imóveis situados em Muriaé; R$ 310.550,96 em cheques apreendidos; R$ 77.228,30 em dinheiro apreendido; R$ 34.481,92 bloqueados judicialmente; três caminhões; duas escavadeiras; uma carregadeira; duas caminhonetes; um ônibus; sete carros; três reboques e uma moto.