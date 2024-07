Um casal de adolescentes, de 16 e 17 anos, se apresentaram à Polícia Militar (PM) e disseram que mataram o motorista de aplicativo que teve o corpo encontrado às margens da LMG-809, na cidade Coronel Xavier Chaves.

De acordo com a PM, na noite dessa quarta-feira (10), os adolescentes compareceram a uma delegacia em Santa Cruz de Minas, sendo a menina de 16 anos e o menino de 17.

Na manhã da última terça (9), o corpo do motorista de 33 anos foi achado às margens da rodovia. O corpo foi encontrado no km 2 e, segundo a polícia na ocasião, não havia sinais de frenagem na pista. Nas proximidades os militares encontraram um papelote de cocaína e uma nota de R$ 20.

A PM ressaltou que ainda não foi possível confirmar a versão apresentada pelos menores e se mais alguém participou do crime.

Depoimento

Eles relataram que na segunda-feira (8), o motorista teria ido a um local de venda de drogas, no Bairro Cohab, e comprado um papelote de cocaína da adolescente. A vítima já teria comprado entorpecentes em outras ocasiões e o casal sabia que o homem era motorista de aplicativo.

Então, os dois pediram que o homem os levasse para uma propriedade rural em Prados, onde encontrariam algumas garotas. No carro também estava um amigo do motorista, que estava sentado no banco da frente.

Os adolescentes se sentaram no banco traseiro do carro e, em durante o percurso, acenderam um cigarro. O motorista teria ficado nervoso e mandado que eles apagassem o cigarro, falando diversos palavrões.

Os menores se sentiram ofendidos e, transtornados sob o efeito de drogas, o garoto pediu que o motorista parasse o carro perto do trevo de Prados para que pudesse urinar. Neste momento, ele pegou um revólver calibre 38 e atirou contra a parte de trás da cabeça do motorista.

Eles então mandaram o amigo do motorista que estava no carro descer e ir embora. Depois retiraram o corpo do automóvel e arrastaram até a margem da via, onde o abandonaram.

Os dois seguiram com o carro sentido ao município de São João del-Rei e, ao passar por uma ponte, jogaram a arma de fogo. Depois abandonaram o veículo no Bairro Colônia do Marçal e seguiram para casa a pé.

A Delegacia de Homicídios, responsável pela investigação, solicitou que os menores fossem ouvidos e liberados, e que as informações fossem registradas.

O crime

De acordo com a PM, aparentemente o crime não foi cometido no local e o corpo foi arrastado por alguns metros, pois faltava um pé de tênis.

Levantamentos apontaram que o motorista de aplicativo usava um veículo alugado de uma empresa de locação. O carro foi encontrado abandonado no Bairro Nossa Senhora da Conceição, em São João del-Rei. Um pé de tênis idêntico ao que estava com a vítima foi encontrado dentro do veículo.

A PM ainda recebeu informações que familiares do motorista foram até a casa dele, no Bairro Rosa Mística, em Santa Cruz de Minas, e viram eu um notebook e um DVDR, que registrava as gravações do circuito interno do imóvel, foram levados.