Um motorista, sem idade revelada, foi detido com 45 comprimidos de inibidor de sono, revólver e munições durante a Operação “Sentinela da Estrada” na BR-265, em São João del-Rei, na madrugada desta terça-feira (16).

O carro do condutor foi parado no km 278 pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e as equipes perceberam que ele demonstrou nervosismo e inquietação.

Durante busca pessoal, no bolso da bermuda, foram encontrados quatro comprimidos de Nobésio, medicamento conhecido por ser utilizado por motoristas como inibidor de sono e como forma de prolongar o tempo acordado e permitir que dirijam por longas distâncias.

Foram feitas buscas dentro do carro com o auxílio da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca). Debaixo de um dos bancos foram encontrados 13 munições calibre 22, um revólver do mesmo calibre carregado e outros 45 comprimidos de Nobésio.

O motorista foi detido em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil de São João del-Rei, juntamente com os comprimidos, munições e revólver apreendidos.