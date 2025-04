Morte do bailarino e coreógrafo russo Vaslav Nijinski (75 anos) - conhecido por revolucionar o balé no século XX. A ele é atribuído o início da dança moderna

Dia Nacional do Sistema Braille

Dia Mundial da Luta Contra o Câncer

Dia Internacional dos Ciganos

Aniversário de Cuiabá (MT) (306 anos)

Nascimento do cantor e compositor fluminense Roberto Silva (105 anos) - na década de 1940, realizou suas primeiras gravações, e foi do elenco das rádios Nacional e Tupi. Nesta última ficou conhecido como "príncipe do samba", e suas interpretações são características pelo estilo sincopado e levemente dolente que encontrou para cantar samba, inspirado em dois ídolos anteriores, Cyro Monteiro e Orlando Silva

Início do programa "Falando de música", da Rádio MEC (72 anos)