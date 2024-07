Com capacidade para 388 detentos em 48 celas, o novo Presídio de Ubá foi inaugurado nessa terça-feira (16). Em duas etapas, o investimento da obra foi de quase R$ 25 milhões. O atual presídio que fica no Centro da cidade será desativado em breve.

Na última semana, presos de Leopoldina foram transferidos para Ubá após desativação da unidade na cidade.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a nova unidade em Ubá tem estrutura para ser referência em áreas de ressocialização, trabalho e estudo com salas de aula e espaços para capacitações e profissionalizações de custodiados.

A estrutura conta também com inovações em segurança, como o fechamento de travas superiores, pátios de banho de sol e de visitantes separado das demais estruturas de carceragem, entre outros pontos.

Com a desativação da unidade no Centro, o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) fará a transferência de todos os presos para as novas instalações.

"São aproximadamente 390 vagas, um esforço hercúleo por parte do Estado para que essa obra pudesse estar sendo entregue. Toda a região vai se beneficiar com mais essa unidade. Temos que suprir uma quantidade enorme de vagas e, à medida do possível, vamos fazer o nosso trabalho para, aos poucos, colocarmos o sistema prisional no superávit", afirmou o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco.

As obras de Ubá foram custeadas com recursos do Governo Federal, conforme termo de compromisso firmado entre o Estado de Minas Gerais e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, representado pela Caixa Econômica Federal (CEF). A construção foi realizada pela Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/MG). Os investimentos, em duas etapas, são da ordem de R$ 24,8 milhões.

"Temos vários projetos para o novo Presídio de Ubá. A nova estrutura vai possibilitar melhores condições de trabalho e segurança para nossos Policiais Penais, bem como servidores técnicos e administrativos, além de proporcionar novas oportunidades, através de projetos de ressocialização aos presos que se encontram sob a nossa custódia", explicou o diretor-geral do Depen-MG, Leonardo Badaró.

O novo presídio tem planos de abrigar uma cozinha-escola, modelo que vem sendo desenvolvido em outras duas unidades do estado e tem sido muito bem-sucedido no quesito profissionalização de detentos e melhoria da oferta da alimentação oferecida a servidores e custodiados.