O Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora divulgou, nesta quarta-feira (16), imagens sobre as tentativas de capturar a capivara que está com uma câmara de ar presa ao pescoço. O animal não foi capturado e os militares afirmam que ela não corre risco de sufocamento.

Uma nova tentativa foi feita nesta quarta e filmada pelos militares. Depois de fugir, os bombeiros aguardaram para ver se ela retornaria para a margem, mas não voltou e os bombeiros foram deslocados para outra ocorrência de captura de um gambá.

No último dia 11, os bombeiros foram acionados para capturar o animal que foi visto no Rio Paraibuna com o equipamento preso ao pescoço. Durante os trabalhos para pegar a capivara, o animal saltou para dentro do rio e mergulhou, o que impossibilitou a ação.

Novas tentativas foram feitas com o passar dos dias, mas sem sucesso. Foi feito contato com o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) para discutir uma ação conjunta.

Por conta da natureza arisca da capivara que dificulta a aproximação, foi considerada a possibilidade de sedar o animal com dardos. Contudo, isso poderia colocar a vida da capivara em risco, pois o efeito do sedativo pode demorar uns minutos para agir e o animal poderia se afogar se ficasse na água.

O Corpo de Bombeiros afirma que, mesmo com a aparência de sofrimento, a capivara não corre risco de sufocamento e a expectativa é que ela consiga remover a câmara de ar com o tempo.

“É importante destacar que estamos no período de estiagem, o que aumenta significativamente os casos de incêndio em vegetação e limita nossos recursos. Isso pode resultar em deslocamentos para capturas onde o animal já não esteja presente”, disse os bombeiros.

O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.



